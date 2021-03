PJ detém padrasto acusado de engravidar menor

12/03/2021 17:33 - Modificado em 12/03/2021 17:36

A vítima, uma menor de 15 anos, que se encontra grávida do suposto agressor, que é seu padrasto, vinha sendo abusada sexualmente por este, desde outubro de 2020.

O indivíduo de 45 anos foi detido esta sexta-feira, 12, pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Detido fora de flagrante delito, na localidade de Hortelã de Cima – Espargos, o homem é suspeito da prática de três crimes de VBG e Abuso Sexual de Menor, com penetração, na sua forma continuada.

O detido será, ainda esta tarde, presente ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.

Ainda a PJ, desta feita, em Santiago, na sequência de um crime de homicídio, ocorrido no passado dia 30 de dezembro de 2020, na localidade de Jamaica, na Praia, identificou e deteve, esta sexta-feira, 12, seis indivíduos, sendo quatro do sexo masculino e dois do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 21 e os 33 anos.

Conforme a polícia de investigação cinco dos indivíduos, entre os quais dois casais, foram detidos, em flagrante delito, nas localidades de Jamaica e Lém Ferreira, na sequência do cumprimento de mandados de buscas às suas residências, nas quais foram apreendidas três armas de fogo, denominadas de “boca bedju”; uma certa quantidade de cocaína e cannabis, e outros objetos, presumivelmente de origem criminosas.

O sexto acusado, refere a mesma fonte, foi detido, fora de flagrante delito, na localidade de Santa Rosa/Santaninha, na Várzea da Companhia, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Os detidos serão presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal.