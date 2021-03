Profissionais de saúde vão começar a ser vacinados na próxima semana

12/03/2021 15:03 - Modificado em 12/03/2021 15:03

O diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, anunciou esta sexta-feira, na cidade da Praia, que o primeiro lote de vacinas que chegou hoje ao país, vão começar a ser aplicados aos profissionais de Saúde na próxima sexta-feira, 19.

O lote inicial destinado a Cabo Verde contempla 24.000 vacinas e começará a ser distribuído para todas as ilhas nos próximos dias com a ajuda dos Estados Unidos, com a disponibilidade de um avião que tem estado a operar em S. Vicente em parceria com a Guarda Costeira cabo-verdiana e também de Portugal, com a disponibilização de um avião para o efeito.

Conforme Jorge Noel Barreto, a formação dos vacinadores caminha para o seu término e estão capacitados para iniciarem a aplicação da vacina na população cabo-verdiana, a começar pelos profissionais de saúde que fazem parte dos grupos prioritários.

“As listas já foram enviadas às estruturas de saúde do país que vão indicar as pessoas que serão as primeiras a receber a vacina. Iniciaremos na próxima semana a vacinar os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à covid-19” frisou.

O director nacional de Saúde sustentou que as pretensões do Ministério da Saúde passam por imunizar a maioria de pessoas possivel até ao final deste ano, mas que isso dependerá da disponibilidade no mercado de outras vacinas.

“Estamos em busca de outras soluções para vacinar o máximo de pessoas possivel”, vincou.

Sobre as recomendações de muitos países para a não aplicação da vacina AstraZeneca em pessoas maiores de 65 anos, o DNS apontou que estão “muito atentos” a essas questões, mas reforçou que a OMS dá garantias de aplicação em pessoas com idade superior a 65 anos.

Fazem parte dos grupos prioritários ainda os doentes crónicos, pessoas maiores de 60 anos, profissionais do turismo, professores, agentes da Polícia Nacional, Forças Armadas e o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros.