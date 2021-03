Cabo Verde com mais 40 casos de COVID-19

Cabo Verde confirmou hoje mais 40 casos de COVID-19, aumentando o total acumulado para 15.932. Também o número de recuperados volta a subir, com mais 39 altas registadas hoje, anunciou o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico desta tarde, do total de 777 amostras processadas nas últimas 24 horas, 40 testaram positivo para o novo coronavírus nas ilhas de Santiago, Fogo, São Vicente, Sal e Boa Vista.

A maioria dos casos foi diagnosticada na ilha de Santiago (25), sendo a cidade da Praia com 17 casos, Santa Catarina 3, São Domingos 2, Ribeira Grande de Santiago, Tarrafal e São Lourenço dos Órgãos com um caso cada.

Já a ilha do Fogo teve um novo caso registado no concelho de São Filipe, ainda São Vicente com 3 casos, Sal 9 e Boa Vista 2 novos infetados.

Nas últimas 24 horas há o registo de mais 39 altas, aumentando para 15.275 os recuperados no país.

O país passa a contabilizar 489 casos ativos, 155 óbitos, das quais 5 por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 15.932 casos positivos acumulados.