Cabo Verde recebe esta madrugada o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19

11/03/2021 16:25 - Modificado em 11/03/2021 16:25

O primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 no quadro da iniciativa Aliança Global das Vacinas (GAVI), distribuídas através da plataforma internacional Covax, vão chegar ao país na madrugada desta sexta-feira, 12, anunciou hoje o Governo.

De acordo com o executivo, através de uma nota de imprensa remetida ao NN, um ano após o surgimento do primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19), em Cabo Verde, mais concretamente na ilha da Boa Vista, é com “elevada satisfação” que anuncia a chegada ao país, do primeiro lote de vacina contra a COVID-19.

O ato de receção das primeiras vacinas, conforme a mesma fonte, cujo momento é de “renovadas esperanças para a nação cabo-verdiana”, decorrerá no aeroporto internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia, às 02H00 (madrugada) e será presenciada pelo primeiro- ministro Ulisses Correia e Silva, acompanhado do ministro da Saúde e da Segurança Social Arlindo do Rosário e parceiros internacionais de desenvolvimento de Cabo Verde.

“É resultado de um grande trabalho de mobilização do Governo, com comprometimento e sentido de responsabilidade, em colaboração com os parceiros internacionais de desenvolvimento” ressalva.

A mesma fonte reitera que a vacinação dos cabo-verdianos contra a COVID-19 ocupa a “primeira linha de prioridades do Governo da IX Legislatura” e que no próximo dia 14 de março, será assinalado de forma oficial a chegada das vacinas e anunciado o arranque da campanha de vacinação a nível nacional.

Um evento presidido pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva e com a presença, via plataforma zoom, do Presidente da Aliança Global das Vacinas Durão Barroso, a ter lugar no Palácio do Governo, na cidade da Praia.