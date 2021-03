Confiança dos consumidores aumenta no quarto trimestre de 2020

11/03/2021 15:25 - Modificado em 11/03/2021 15:25

A confiança dos consumidores cabo-verdianos inverteu a tendência descendente dos últimos trimestres, denotando um aumento da confiança das famílias cabo-verdianas, no quarto trimestre de 2020.

De acordo com o Indicador de Confiança no Consumidor divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), há uma mudança na confiança das famílias cabo-verdianas, que consideram que a confiança aumentou, notando-se ainda, uma “evolução negativa comparativamente ao trimestre homólogo”.

“Este resultado justifica-se basicamente pela apreciação negativa das famílias sobre a sua situação financeira e a situação económica do país para os próximos 12 meses, relativamente ao trimestre homólogo. De acordo com as famílias inquiridas, nos últimos 12 meses, tanto a situação económica do seu lar como a situação económica do país evoluíram positivamente relativamente ao trimestre homólogo. Na opinião dos inquiridos, tanto os preços de bens e serviços como o desemprego no país aumentaram relativamente ao mesmo período do ano 2019” lê-se no documento.

Conforme a mesma fonte, relativamente ao item poupança, a maior parte dos inquiridos (86,3%) no quarto trimestre do ano de 2020 considerou que, ainda, a atual situação económica do país não permite poupar dinheiro. No trimestre homólogo, esse percentual foi de 83,3%, o que representa um aumento de 3,0 pontos percentuais (p.p.) entre os dois períodos. De realçar que 10,8% dos inquiridos afirmaram ser possível poupar algum dinheiro com a atual situação económica do país sendo que, no trimestre homólogo, era de 16,4%, apresentando um decréscimo de 5,6 p.p.

“De acordo com os inquiridos, para os próximos 12 meses, tanto a situação financeira das famílias como a situação económica do país deverão evoluir negativamente face ao trimestre homólogo. Para as famílias inquiridas, tanto os preços de bens e serviços como o desemprego deverão diminuir face ao trimestre homólogo” sustenta.