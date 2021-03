Pinto Monteiro fica sob TIR e com julgamento agendado para 23 de março

11/03/2021 14:13 - Modificado em 11/03/2021 14:13

O Tribunal da Comarca do Sal aplicou na manhã desta quarta-feira, 11, Termo de Identidade e Residência (TIR) e julgamento agendado para 23 de março a Pinto Monteiro, chefe da equipa de advogados de Alex Saab em Cabo Verde, que foi detido na tarde de ontem pela Polícia Nacional na ilha do Sal e posteriormente libertado.

Conforme a Polícia Nacional, Pinto Monteiro foi detido ontem por volta das quinze horas e cinco minutos, na Cidade de Santa Maria, mais precisamente na zona de Vila Verde, por injúria e ameaça a agente de autoridade, momentos após a uma pretensa visita que o advogado efetuaria a Alex Saab, junto com um colega de profissão, e, após ser passado pelo procedimento de revista de segurança, foi-lhe dito para aguardar pelo término do processo junto ao seu colega, ele não quis acatar a ordem, reagindo agressivamente e de forma desrespeitosa para com o agente, ofendendo oralmente a dignidade e moral.

Em resposta o gabinete de José Manuel Pinto Monteiro condenou com a “maior veemência possível a detenção de Pinto Monteiro, que é o sócio-gerente desta firma e atualmente o advogado principal em Cabo Verde do Embaixador Alex Saab.”

A mesma fonte realçou que Pinto Monteiro procurava entrar na casa onde o Embaixador Saab está detido, para realizar a sua reunião diária com ele, pelo que protestou contra a brusquidão da busca a que foi submetido antes de poder entrar na casa.

Ouvido esta manhã pelo Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação pessoal, foi-lhe decretado o Termo de Identidade e Residência (TIR) e julgamento agendado para 23 de março.