Comunicado da PN sobre a detenção do advogado Pinto Monteiro

10/03/2021 22:30 - Modificado em 10/03/2021 22:30

O Comando Regional da PN do Sal imitiu um comunicado onde explica os motivos da detenção do advogado Pinto Monteiro, chefe da equipa de advogados que defendem Alex Saab .

Transcrevemos na integra o comunicado

Comunicado

O Comando Regional do Sal, informa a sociedade civil que, deteve, hoje, dia 10 de março de 2021, por volta das quinze horas e cinco minutos, nesta Cidade de Santa Maria, mais precisamente na zona de Vila Verde, o Sr, José Manuel Pinto Monteiro, mcp “Pinto Monteiro”, de 64 anos de idade, Advogado de profissão, natural da freguesia de Santa Catarina, do Concelho de Santa Catarina por injúria e ameaça a agente de autoridade. A detenção aconteceu momentos apôs a uma pretensa visita que o advogado efetuaria ao senhor Alex Saab, junto com um colega de profissão, e, após ser passado pelo procedimento de revista de segurança, foi-lhe dito para aguardar pelo término do processo junto ao seu colega, ele não quis acatar a ordem, reagindo agressivamente e de forma desrespeitosa para com o agente, ofendendo oralmente a dignidade e moral deste em pleno exercício da atividade chamando-lhe de “m…” e dizendo que aquele procedimento é de “m…”. Outrossim, proferiu em viva voz e de forma intimidatória uma ameaça ao Subchefe Principal de serviço no local, deixando a entender que pode lhe causar mal grave, isto é, dizendo-lhe que vai contratar pessoas para o atacar.

Logo após a detenção, foi-lhe comunicado dos seus direitos e,contactamos o representante da ordem dos advogados na ilha do Sal, dando-lhe conhecimento da detenção e dos factos que motivaram tal desfecho.

Comando Regional do Sal, Cidade de Santa Maria, aos 10 de Março de 2021