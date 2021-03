Prisão preventiva e apresentação periódica a dois jovens suspeitos tentativa de homicídio

10/03/2021 21:52 - Modificado em 10/03/2021 21:52

Os dois jovens de 17 e 21 anos são suspeitos da prática, em coautoria, de um crime de homicídio agravado, na sua forma tentada, em concurso real com um crime de armas.

Em comunicado, a Polícia Judiciária, informa a detenção destes jovens, esta terça- feira, 09, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Detidos fora de flagrante delito, na localidade de São Paulo – Santa Maria, os dois indivíduos são acusado de, na madrugada do dia 08, na sequência de um suposto desentendimento antigo entre a vítima e os suspeitos, tendo um destes desferido um golpe na zona torácica da vítima, com uma arma branca, denominada “faca 80”, que lhe terá atingido a região intraclavicular, perfurando-lhe o pulmão.

Os detidos foram presentes, esta quarta-feira, 10, ao Tribunal da Comarca do Sal, que aplicou Prisão Preventiva a um dos indivíduos e Apresentação Periódica e Interdição de Saída ao segundo indivíduo.