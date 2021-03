“Passeio Alma das ilhas”. Passeio com memórias na Rua de Lisboa em homenagem a 33 figuras da cultura

10/03/2021 21:27 - Modificado em 10/03/2021 21:27

Neste momento, quem passa pela Rua de Lisboa, no trajeto, Casa do Leão, Farmácia do Leão e Drogaria do Leão não fica indiferente ao novo design que os passeios ganharam. É que o Ministério da Cultura e Industrias Criativas, como forma de relembrar e dar a conhecer vários nomes que fizeram e fazem parte da cultura cabo-verdiana e de São Vicente, em particular.

São nesta primeira fase, 33 figuras em formato de “pés”, sendo 5 delas de pessoas ainda vivas, sobre algumas das almas da cultura que ajudaram e ajudam a construir a “Alma das Ilhas” e por isso, os pés e não estrelas. “Um projeto em continuidade e o MC quer ver chegar aos 100, com a inclusão de novos nomes, entre os que partiram e os que estão vivos.

Para a colocação de novos nomes, o Ministério da Cultura e a Câmara Municipal, vão criar uma comissão, onde anualmente vão escolher os próximos.

“Começamos com nomes da cultura”, mas a ideia, segundo Abraão Vicente, é o município homenagear grandes nomes do jornalismo, da cultura e de outras atividades que contruíram e contribuem para a construção da ilha.

E quem chegar no Mindelo, e estiver percorrendo este trajeto, pode conhecer um pouco, através destes nomes, que inclui a “diva dos pés descalços” Cesária Évora, conhecer e sentir esta cultura própria.