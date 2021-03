Gémeos casam com gémeas, moram juntos e… pode ser uma confusão

10/03/2021 16:00 - Modificado em 10/03/2021 16:00

Caso chega-nos da Indonésia. “Às vezes confundimo-nos”, assume um dos maridos.

© Reprodução Instagram / ellwindi_jlnfi

Casar e encontrar uma habitação para morar pode ser um desafio difícil, mas fazê-lo como esta família indonésia… requer ainda mais concentração. Os gémeos Ellwanda e Ellwindi Hidayat, de 20 anos, casaram-se com as gémeas Rani e Rina Nurhaeni, de 19, e, por vezes “confundem-se”.

O caso chega-nos da Indonésia e, conta o The Sun, começou quando Ellwanda começou a namorar com Rani. Depois, este casal decidiu fazer de ‘cupido’ e juntar os respetivos gémeos Ellwindi e Rina.

O ‘arranjinho’ resultou e os quatro deram o nó numa cerimónia conjunta que teve lugar no passado dia 27 de fevereiro. Depois, decidiram ir viver juntos.

E aqui começaram as complicações. Os casais admitem a dificuldade de perceber “quem é quem” e qual a respetiva esposa ou marido. “Às vezes confundimo-nos. Quero falar com a Rani e descubro que estou a falar com a Rina”, assume Ellwindi aos media locais.

A história destes quatro irmãos (e cunhados) tornou-se famosa no país após uma ida à televisão, este mês. Até ao momento, contam, ainda “não se fartaram” da companhia uns dos outros.

Por Notícias ao Minuto