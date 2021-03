Gilberto Silva anuncia para breve intervenções na lixeira municipal de São Vicente

10/03/2021 15:23 - Modificado em 10/03/2021 15:23

O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, disse esta quarta-feira, 10, no Parlamento que, através do Fundo do Ambiente, o Governo vai proceder brevemente a intervenções da lixeira municipal de São Vicente, transformando-a em um aterro melhorado.

A declaração do ministro feita no parlamento, surgiu a partir de uma intervenção do deputado da UCID, António Monteiro, que assegurou a existência de uma “grande problemática do meio ambiente” em São Vicente, em relação aos resíduos sólidos urbanos, pela forma como tem sido gerido até os dias de hoje, acusando o governo de nada fazer nesta legislatura para resolver a situação.

Por sua vez, o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, garantiu que São Vicente também assinou um protocolo, em que a partir do Fundo do Ambiente, vai ter recursos para uma intervenção na lixeira municipal transformando-a num aterro melhorado, assim como Santo Antão e Fogo.

“Portanto, estas intervenções estão para breve” sustentou o governante, contudo não apontando uma data concreta para o arranque das obras.

De realçar que a UCID há muito que vem acusando a Câmara de São Vicente de descaso em relação à resolução do problema da lixeira municipal, causando problemas ambientais e de saúde pública na ilha.

António Monteiro também vem recusando a ideia de que um aterro sanitário seja a solução para a lixeira municipal, vincando que a solução é a inceneração por ser uma tecnologia mais barata e pelo facto de no país termos “resíduos extremamente perigosos”.