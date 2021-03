Candidatos a polícia obrigados a apresentar resultado negativo de despiste do covid-19 antes da realização das provas

No âmbito do concurso público da direção nacional da Polícia Nacional para recrutar 120 agentes, que serão formados durante seis meses, cada candidato, devido à propagação de covid-19 no país, terá que apresentar resultado negativo para o novo coronavírus, através de um teste rápido de despiste, a ser efetuado até 72 horas antes da realização de cada fase das provas.

Conforme nota da Polícia Nacional, esta medida foi tomada devido a propagação de covid-19 no país, sendo que, na ilha de Santiago, as inspeções médicas e as provas físicas iniciam-se no dia 29 de Março e as provas decorrem até 07 de Abril.

Já os candidatos das outras ilhas serão informados oportunamente sobre a data e o local de realização das referidas provas, diz a mesma nota assinada pelo intendente Gilberto Alves.

De realçar que a Polícia Nacional cabo-verdiana perde anualmente quase meia centena de efetivos, entre reformas e agentes que emigram e apenas consegue formar 120, o que está a dificultar o reforço do contingente que ronda os 1.900 polícias.