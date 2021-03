MEM e Nortuna CV vão assinar acordo de parceria para implementação do projeto de aquacultura

9/03/2021 21:35 - Modificado em 9/03/2021 21:40

O Ministério da Economia Marítima (MEM), vai celebrar com a Nortuna Holding CV. SA um acordo de parceria no âmbito da implementação do Projeto de Investimento Industrial para Aquicultura e Processamento de Atum Rabilho do Atlântico.

No mesmo ato, será entregue pelo Centro Internacional de Negócios, o Certificado de Registo do Projeto à Nortuna Holding CV. SA.

O objetivo deste acordo, conforme explica em comunicado o MEM, é facilitar a implantação e operacionalização do projeto de investimento de acordo com o Plano de Negócios de dezembro de 2020, com instalações a serem construídas na praia de Flamengo, São Vicente, com posterior expansão para as ilhas de Santo Antão e São Nicolau.

O MEM, sublinha ainda que este projecto é de “grande valor, pelo que o declara de excecional interesse no quadro da sua estratégia de desenvolvimento socioeconómico para o país”, tendo em conta o impacto que pode ter ao nível do investimento, emprego, formação profissional, riqueza que irá gerar e o aumento quantitativo e qualitativo da economia nacional.

Um investimento total projetado de cerca de 240.000.000 (duzentos e quarenta milhões de euros) durante o período de investimento.