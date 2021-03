S. Vicente/Legislativas: PTS formaliza candidatura encabeçada pelo sindicalista Jailson D’Aguiar

9/03/2021 21:14 - Modificado em 9/03/2021 21:14

A candidatura do Partido do Trabalho e da Solidariedade (PTS) pelo círculo eleitoral de São Vicente às eleições legislativas de 18 de Abril, foi formalizada esta terça-feira, 09, junto do Tribunal da Comarca de São Vicente, liderada por Jailson D’Aguiar.

Em declarações à imprensa após a entrega do processo no tribunal, o cabeça de lista da candidatura do PTS assegurou que a lista cumpre com a lei e tem um equilíbrio de género acentuando, que o objectivo desta candidatura é tentar acabar com o bipartidarismo que reina na ilha e transmitir à população a ideia de que tem mais uma força para combater os problemas da ilha.

O objectivo é “apresentar uma outra alternativa à população” tendo em conta que tem presenciado muitas reclamações e até desgaste dos habituais três partidos candidatos na ilha.

Segundo D´Aguiar, o PTS encontrava-se inactivo e devido aos problemas de liderança, em conjunto com Romeu de Lourdes, refazer o PTS em mais uma vez mais uma força política e consciencializar os jovens de forma a diminuir a abstenção. “Temos visto muitos jovens a se afastarem da política e pretendemos ajudar a mostrar que é preciso engajamento de forma a mudar as coisas e evitar dar a maioria absoluta para os partidos “ditos mais grandes”.

Jailson D’Aguiar sindicalista diz que pretende ser uma voz para representar os trabalhadores na ilha. Portanto, o que está a acontecer neste momento é uma tentativa de conjugação destes dois lados, para dependendo dos resultados, representar os trabalhadores na Assembleia Nacional e não apenas jogar em prol de interesses pessoais.

Jailson D’Aguiar é seguido pela jovem Elisabete Évora. Seguem-se Eurico Ramos, Sónia Rodrigues, José Monteiro, Gracinda D´Aguiar, Luís Custódio, Silvestra Andrade, Nilton Monteiro e Nelson Bento, compõem os 10 efetivos, seguidos de mais três suplentes.

Elvis Carvalho