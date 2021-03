Legislativas/São Vicente: UCID entrega dossiê de candidatura de olho em atingir “melhor score eleitoral”

9/03/2021 20:30 - Modificado em 9/03/2021 20:30

A União Cabo-verdiana Independente Democrática (UCID) procedeu, hoje, à entrega do dossiê de candidatura para as legislativas de 18 de Abril junto do tribunal da Comarca de São Vicente, perspetivando obter um “melhor score” para “romper com a hegemonia do poder” no país.

O mandatário do partido, João Santos Luís, que na lista para estas legislativas aparece na quinta posição, disse à saída do tribunal que se trata de uma lista renovada e que cumpre a lei da paridade, sublinhando que “é uma lista com candidatos muito fortes” e que o seu partido está a trabalhar para obter uma “melhor score” para “equilibrar o poder e ter condições de participar nas decisões do Governo, mesmo através do Parlamento”.

Este indicou que o partido irá levar as suas mensagens e projetos a “toda a franja da população”, ficando o balanço a critério dos eleitores no dia 18 de abril. “Queremos ter um bom resultado eleitoral aqui em São Vicente e nos outros círculos eleitorais que estamos a apresentar candidaturas. O objetivo passa por equilibrar o parlamento, dar o país a conhecer novas opções e esperamos que seja sufragada pelo povo de São Vicente”.

Segundo a mesma fonte, na última legislatura os deputados do partido tiveram um desempenho “muito bom, o que levou a que o povo de São Vicente agradecesse pelos préstimos no parlamento.”

João Santos Luís garante que as áreas privilegiadas do partido são aquelas que o país mais precisa como a educação, sector social, saúde, justiça, sector económico e transportes que o mesmo aponta como aquele que carece de “melhor atenção por parte dos governantes”.

“A política de transportes não serve ao país. Tanto os transportes marítimos como aéreos. E temos criticado duramente o Governo nesta matéria. Estamos a entregar a nossa lista na certeza de que temos a obrigação de contribuir para este sector, não descurando os outros sectores” vincou.

Instado sobre quantos deputados o partido pretende eleger em São Vicente, o mesmo não definiu números apontando apenas que o partido pretende atingir um “bom score” na ilha.

“As nossas mensagens têm chegado da melhor forma possível aos eleitores. Portanto nós aguardamos a resposta nas urnas no dia 18 de abril. Não podemos quantificar quantos deputados, porque estamos a trabalhar para ter um bom score. Um resultado que nos satisfaça e que vá de encontro com as expetativas do povo de São Vicente” materializou.

Para São Vicente a UCID concorre com António Monteiro como cabeça de lista, seguido de Zilda Oliveira, Amadeu Oliveira, Dora Pires, João Santos Luís, Nilton Rocha, Viviane Rocheteau, Nelson dos Santos, Ana Fernandes e Mateus Silva.