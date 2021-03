Covid-19: Cabo Verde com mais 20 infetados nas últimas 24 horas

9/03/2021 17:24 - Modificado em 9/03/2021 17:24

As autoridades sanitárias cabo-verdianas diagnosticaram mais 20 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 15.826 os casos acumulados desde 19 de março, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde.

Em comunicado divulgado hoje, o ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 426 amostras, com o concelho da Praia, capital do país, a confirmar mais 4 infetados (em 98 amostras), contando agora com 189 casos ativos.

Ainda na ilha de Santiago foram confirmados casos do novo coronavírus nos concelhos de São Miguel (4) e Santa Catarina (3).

Segundo a mesma fonte, na ilha de São Vicente foi confirmado um novo infetado (em 115 amostras), sendo atualmente outro dos principais focos da doença no arquipélago, com 49 casos ativos.

Face à situação em São Vicente, o Governo cabo-verdiano decretou por 30 dias a situação de calamidade para a ilha, a única do país nesse estado, até o dia 18 de Março.

Foram ainda registados casos de covid-19 nas ilhas de Santo Antão (dois), Fogo (2), São Nicolau (1) e Boa Vista (3).

Nas últimas 24 horas foram ainda dados como recuperados da doença 26 pessoas, aumentando para 15.159 o total a nível nacional.

O número de óbitos por complicações associadas à covid-19 mantém-se em 154, cinco por causas externas.

Segundo os dados oficiais de hoje, o país regista hoje 500 casos ativos da doença, enquanto oito infetados, foram transferidos para os países de origem.