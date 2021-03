Legislativas 2021: Partido Popular confirma que não apresentará lista em São Vicente

O presidente do Partido Popular (PP), Amândio Barbosa Vicente, garantiu que o seu partido vai concorrer em seis círculos eleitorais nas eleições legislativas de 18 de Abril próximo, caindo por terra a hipótese de apresentar uma lista em São Vicente.

A informação foi avançada hoje pelo líder do PP, na Cidade da Praia, onde salientou que encabeçará a lista por Santiago Sul; Arlindo Mendes Vieira por Santiago Norte; Sérgio Corá pela Boa Vista; Benvindo Marques dos Reis por África, João Carvalho pela Europa e José Henrique Tavares pela América.

De realçar que recentemente o líder do PP, tinha salientado que havia dúvidas quanto a apresentação de listas por Santo Antão e São Vicente, pelo que estavam em negociações com grupos de independentes para ver se encaixavam na proposta do partido. A verdade é que estas duas hipóteses caíram por terra.

Cabo Verde vai a votos a 18 de Abril para as eleições legislativas nos 13 círculos eleitorais, dos quais dez no país, designadamente Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio Santiago Norte, Santiago Sul, Fogo e Brava e três círculos da diáspora, nomeadamente Europa e Resto do Mundo, África e América.