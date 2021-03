São Vicente: Esquadrilha Naval das Forças Armadas recebe doação de duas mil máscaras

9/03/2021 15:01 - Modificado em 9/03/2021 15:02

A Esquadrilha Naval das Forças Armadas, FA, recebeu esta manhã, 09 março, no Mindelo, duas mil máscaras da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

De acordo com o responsável da igreja, esta doação insere-se num leque de projetos que a Igreja tem levado a cabo, visando apoiar na mitigação/combate dos efeitos da Covid-19 no país.

James Tavares diz que este gesto simbólico, a doação destas máscaras, é uma forma de ajudar os comandos das FA, neste caso especial, o comando da Esquadrilha Naval, a continuar ajudar na proteção, para que continuem o trabalho de “dar combate a esta pandemia”, para que possam continuar a fazer o trabalho que têm vindo a fazer.

José Tavares, em representação da Esquadrilha Naval, enaltece o gesto “louvável”, relembrando que as Forças Armadas tem-se engajado desde do início nesta luta, que não vai terminar, se baixarem os braços. E que a entrega das máscaras, cada gesto, contribui para o desenvolvimento capaz do seu trabalho. “A nível interno continuamos a fazer o nosso trabalho bem como em todo o país, para dar a melhor resposta e vencer esta luta”, refere.

O representante da Esquadrilha Naval destaca também o contributo que esta igreja tem vindo a dar e deseja que continue com gestos do género, não só com Forças Armadas, mas também com outras instituições.

O Comando da esquadrilha Naval agradeceu a contribuição, com a entrega de uma carta de recomendação, em representação da Esquadrilha.

Além das parcerias com as associações comunitárias e algumas Câmaras Municipais no provimento de cestas básicas a milhares de famílias, a Igreja tem apoiado o Ministério da Saúde e a Cruz Vermelha com equipamentos e materiais diversos, nomeadamente produtos de higiene e limpeza, equipamentos de proteção individual e ventiladores.

Oficialmente presente em Cabo Verde desde 1990, a Igreja tem participado em muitos projetos humanitários e de autossuficiência para assistir os habitantes destas ilhas, nomeadamente água potável, cadeiras de rodas, visão (equipamentos hospitalares, óculos, formação), cuidado materno-infantil, vacinação, entre muitos outros.

“O esforço humanitário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é possível graças, primeiramente, às contribuições generosas de seus membros.” refere o responsável local da Igreja, James Tavares.