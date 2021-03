Trabalhos da primeira fase da instalação de uma unidade de produção em aquacultura em São Vicente em desenvolvimento na Praia de Flamengo

Os trabalhos que arrancaram esta segunda-feira, conforme informações veiculadas pela Cabo Verde Tradeinvest, na sua página oficial, já decorrem no vale de Flamengo.

A unidade de produção em aquacultura em São Vicente, a ser desenvolvida pelos noruegueses da Nortuna AS, prevê ser das maiores exportadoras de Cabo Verde dentro de três anos, quando atingir a marca de 10.000 toneladas de atum-rabilho do atlântico (Atlantic BlueFin Tuna ou ABFT) produzidas em aquacultura localmente.

A primeira fase deste projeto arranca agora com a previsão de criação de 12 postos de trabalho, que sobe para 92 empregos na segunda fase e para 400 empregos até 2024, com o pleno funcionamento de uma “fazenda ‘offshore’” no mar cabo-verdiano, para produção daquela espécie de atum em aquacultura.

A primeira fase, de piloto, envolve a construção das zonas de incubadoras e de montagem dos equipamentos que definem o processo de incubação e de teste, com a capacidade de produção de até 300 toneladas por ano.

A primeira fase implica um investimento de 2,5 milhões de euros, que se somam a seis milhões de euros no programa de pesquisa e desenvolvimento sobre a espécie ABFT e que prevê a montagem do processo de incubação e produção de biomassa para atum rabilho ao longo deste ano, seguindo-se a expansão e processamento, no primeiro trimestre de 2022, e depois o início da produção em larga escala, bem como transformação, daquela espécie, entre 2023 e 2024, que será a terceira e última fase do projeto.

A segunda fase já comporta o cultivo da espécie ABFT na baía – aquacultura no mar – de Flamengo “em larga escala”, cujo volume de produção estimado se situa entre 8.000 e 10.000 toneladas por ano.

A terceira fase prevê a produção em larga escala, a transformação e “o alargamento da produção para outras ilhas de Cabo Verde, nomeadamente Santo Antão e São Nicolau”, explica a empresa no estudo.