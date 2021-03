Peixeiras de São Vicente recebem formação com vista ao empoderamento de novas competências profissionais

8/03/2021 21:52 - Modificado em 8/03/2021 21:52

Enquadrado no dia Internacional da Mulher, 08 de março, a Escola do Mar (EMAR) em parceria com o Instituto do Mar (IMAR), para fomentar a formação profissional no setor marítimo, realiza uma ação de capacitação, com duração de 10 horas, durante uma semana, para 15 mulheres peixeiras da ilha de São Vicente, com vista a empodera-las com novas competências profissionais, no âmbito do seu negócio de comercialização de pescado.

Segundo a administradora da EMAR, Lídia Lima, as peixeiras de São Vicente são na sua maioria, mulheres chefes de família, que se esforçam todos os dias, para educarem os seus filhos e que contribuem para engrandecer a comercialização do peixe na ilha, fazendo chegar à mesa das famílias sanvicentinas, o peixe de qualidade que os nossos pescadores, com o seu trabalho de sacrifício nos trazem à terra para consumirmos.

“As nossas peixeiras precisam de formação contínua, no que concerne ao manuseamento e transformação do pescado, a fim de poderem melhorar e fazer crescer o seu negócio, com um impacto bastante positivo na melhoria da sua situação de vida”, refere Lídia Lima.

Para além das competências no processo de comercialização do pescado, as mulheres peixeiras precisam ser empoderadas nas suas competências sociais, para que possam exercer a sua profissão em boas condições físicas e psíquicas e assim tirar o melhor proveito do seu negócio.

E portanto, é neste sentido que foi organizada essa atividade que visa capacitar as mulheres peixeiras em ações de transformação do pescado como, defumação de pescado, confeção de chouriço de peixe e outros produtos derivados do peixe.

“Pretende-se ainda, realizar uma conversa aberta com essas mulheres, contando com a presença de especialistas no problema da VBG, saúde da mulher e educação familiar”.