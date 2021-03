São Nicolau: Mulher de 53 anos desaparecida desde sexta-feira

8/03/2021 20:37 - Modificado em 8/03/2021 20:38

Uma mulher de 53 anos, de nome Graciete Almeida, está desaparecida desde a passada sexta-feira, 05 de março, quando foi vista pela última vez na sua localidade em Tarrafal de São Nicolau.

Conforme informações recolhidas pelo NN, junto do genro Adilson Baleno, a mulher de nome Graciete Almeida residente em Tarrafal de São Nicolau, sofre de transtorno mental e que é a primeira vez que algo do género acontece, o que aumenta as preocupações dos familiares.

A mesma fonte, avança que Graciete Almeida, mais conhecida por “Gá” vive com a filha e tem um outro filho que reside neste momento na ilha de São Vicente.

Adilson Baleno conta ainda que as autoridades policiais e a proteção civil da ilha de São Nicolau estão à procura do paradeiro desta senhora de 53 anos de idade, mas ainda sem grandes novidades acerca do paradeiro de Graciete. O mesmo aponta que quem tiver alguma informação sobre o paradeiro da mesma, que entre em contacto com os familiares pelo número 986 90 90, ou acionar as autoridades policiais.