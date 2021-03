Nenhum gestor público recebe salário superior a 300 mil escudos

8/03/2021 20:05 - Modificado em 8/03/2021 20:05

O Movimento para a Democracia (MpD, poder) garantiu que nenhum gestor público ganha um salário superior a 300 mil escudos, apontando que o Governo conseguiu racionalizar os recursos do Estado com a limitação salarial.

A posição foi defendida à imprensa pelo secretário-geral adjunto, Euclides Silva, reagindo às declarações do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), no sentido de que a nomeação de Miguel Monteiro para gerir a Bolsa de Valores de Cabo Verde é “vergonhosa”.

Para este responsável, as acusações da líder do PAICV Janira Hoppfer Almada, não tem credibilidade, relembrando que esta tentou colocar o seu marido como administrador do Instituto Nacional de Providência Social (INPS), instituição que tutelava enquanto ministra.

Sobre o montante apontado, salário de 550 mil escudos, Euclides Silva diz que este era o valor auferido, antes de 2016, pelos “gestores camaradas.”

Com o MPD no governo, refere, foi feita uma limitação de salários e outras remunerações dos gestores públicos e membros dos conselhos de administração das entidades reguladoras independentes.

Assim, garantiu que “nenhum gestor público recebe mais do que 300 mil escudos”, nem 13º mês ou subsídio de Natal.