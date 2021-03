Jorge Barreto: “Ainda não temos informações de que a variante inglesa da covid-19 tenha um impacto diferente em Cabo Verde”

8/03/2021 19:52 - Modificado em 8/03/2021 19:52

O diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, garantiu hoje que o país ainda não dispõe de informações suficientes para concluir se a variante inglesa da covid-19, tem tido um impacto diferente em Cabo Verde.

A informação foi avançada hoje em conferência de imprensa pelo director nacional de Saúde, sobre o ponto de situação da covid-19 no país, assegurando que as autoridades sanitárias do país ainda estão à espera do resultado das restantes amostras que foram enviadas para Dakar, para se saber a existência de novas variantes da doença no país.

A mesma fonte realçou que as duas pessoas que acusaram positivo para a variante inglesa da covid-19, identificadas na ilha de Santiago na passada semana, não tiveram sintomas da doença, o que poderá mostrar uma diferenciação em relação a outros países, onde o vírus tem provocado muitas mortes, aumentando as preocupações das autoridades.

“Um dos pacientes fez o teste de covid-19 para a viagem internacional. Recolhemos a amostra e enviamos para Dakar que veio a confirmar a infeção pela nova variante da covid-19, que surgiu no Reino Unido. Um segundo paciente foi identificado na sequência da investigação epidemiológica de um caso positivo” sustentou.

Nisto, referiu que as autoridades sanitárias estão a acompanhar com “muita atenção” a repercussão da doença no país, vincando que se essa variante está a circular no país, “não está tendo a repercussão” que as autoridades estavam à espera, devido a perigosidade da doença.