São Vicente com 49 casos ativos após 1 infetado e 9 recuperados nas últimas 24 horas

8/03/2021 19:44 - Modificado em 8/03/2021 19:44

A ilha de São Vicente teve esta segunda-feira, 08, o registo de mais um caso positivo de covid-19 e ainda 9 recuperados da doença, diminuindo para 49 os casos ativos na ilha.

Conforme o Ministério da Saúde, São Vicente teve esta segunda-feira, mais um novo caso que saiu do processamento de 77 amostras analisadas pelo laboratório de virologia da ilha, aumentando para 2.375 casos acumulados.

São Vicente tem neste momento 49 casos ativos da doença, sendo que a maioria está em isolamento domiciliar e no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol e ainda no Hospital Baptista de Sousa. No Hospital Baptista de Sousa estão quatro pessoas que se encontram estáveis.

Nas últimas 24 horas houve ainda 9 novos recuperados da doença, passando a ter neste momento 2.299 recuperados. São Vicente tem ainda 24 mortes associadas à covid-19 e ainda 3 transferidos para os seus países de origem.

De realçar que São Vicente é a única ilha neste momento que está em estado de calamidade que vigora até ao dia 18 de março.

A nível nacional foram diagnosticados 24 novos casos, sendo a Praia com 4, São Miguel 1, Ribeira Grande de Santo Antão 1, São Vicente 1, Sal 5, Ribeira Brava de São Nicolau 1, Tarrafal de São Nicolau 5, Boa Vista 5 e Maio 1, elevando para 15.806 os casos da doença no país.

Foram notificados ainda mais 93 recuperados nas últimas 24 horas no país, passando a ter neste momento 15.133 altas.

Cabo Verde tem neste momento 506 casos ativos, 154 mortes, cinco por outras causas e 8 transferidos.