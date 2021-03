Crimes de abuso sexual contra menores aumentaram em São Vicente no ano 2020

8/03/2021 15:02 - Modificado em 8/03/2021 15:02

A ilha de São Vicente registou 19 crimes de abuso sexual de menores durante o ano 2020, tendo um aumento de 8 ocorrências em relação ao ano 2019.

Conforme informações avançadas pela Polícia Nacional, os crimes sexuais contra menores aumentaram no país, com 93 ocorrências, aumentando em 9 as ocorrências em comparação com 2019, ano em que as entidades policiais notificaram 84 crimes. Destacam-se as ilhas do Sal, São Vicente e Santo Antão, onde ocorreram a maioria deste tipo de crimes.

São Vicente que tinha registado 11 casos no decorrer do ano 2019, viu estes números subirem para 19 no ano 2020, representando um aumento de 8 ocorrências.

A ilha do Sal foi aquela em 2020 registou um aumento substancial deste tipo de crime, com o registo de 15, com um aumento de 12 casos em relação a 2019.

Segue-se a ilha de Santo Antão com 17 casos de crimes sexuais contra menores, registando um aumento de 6 ocorrências em relação a 2019.

Em sentido contrário a ilha de Santiago viu diminuir em 10 as ocorrências deste género, passando de 31 em 2019 para 21 em 2020.

Já os crimes de Violência Baseada no Género (VBG), o país registou um total de 1.667 ocorrências, registando um aumento de 31 casos em relação a 2019. Destaque para a ilha de Santiago com 808 casos, mais 86 do que em 2019. São Vicente com 323 casos, registou uma diminuição de 6 ocorrências.