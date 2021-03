São Vicente registou seis casos de homicídio em 2020 num total de 36 ocorridos a nível nacional

8/03/2021 14:13 - Modificado em 8/03/2021 14:13

São Vicente surge como uma das ilhas com mais casos de homicídio registados no ano 2020, tendo registado seis ocorrências. Ao todo, em Cabo Verde, foram registados 36 casos de homicídio. No geral, em relação a 2019, registou-se menos um caso de homicídio.

Os dados oficiais sobre as ocorrências registadas pela Polícia Nacional (PN) em 2020, foram avançados nesta segunda-feira, pela PN, no seu site oficial, apontando que a ilha de São Vicente surge a priori, na lista das ilhas com maior número de homicídio registados durante o ano transacto.

Com estes dados, a ilha de São Vicente, em relação a 2019 teve mais três homicídios, colocando a ilha no lote de ilhas com o maior número de casos registados.

Santiago é a ilha que surge à frente da lista com mais. Foram 23 homicídios, dos quais 19 na Cidade da Praia. São Domingos (1), Santa Catarina (1) e Santa Cruz (2), foram os outros concelhos da ilha que registaram casos de homicídios nessa ilha.

Segue-se as ilhas de Fogo e Brava com dois casos cada. Santo Antão, São Nicolau e Boa Vista com um homicídio cada, são os números que relatam os desfechos trágicos ocorridos em 2020 no território nacional. A ilha do Maio e do Sal foram as únicas onde não se registou um único caso deste género.

Ainda de acordo com os números divulgados pela PN, estes comprovam uma diminuição da criminalidade em Cabo Verde na ordem dos 7,2%, isto é, menos 1.086 ocorrências do que as verificadas em 2019. Também os crimes contra o património caíram 13,2%, com menos 1.045 casos registados comparativamente a 2019.