Crianças menores de 7 anos passam a realizar teste PCR para viagens internacionais

8/03/2021 14:01 - Modificado em 8/03/2021 14:01

As crianças menores de 7 anos passam a ser abrangidas pela obrigatoriedade da apresentação de testes PCR com resultado negativo, nas viagens internacionais com origem em Cabo Verde.

A informação consta de uma resolução publicada no Boletim Oficial de 5 de março, e que já entrou em vigor, estabelecendo como obrigatória a “apresentação de teste com resultado negativo feita por todos os passageiros, independentemente da idade”, visto que até então as crianças menores de 7 anos estavam isentas da realização de testes para viagens internacionais.

“A nova resolução, aprovada em Conselho de Ministros de 17 de fevereiro, vai em linha com as medidas recomendadas pelas autoridades competentes internacionais, para o restabelecimento das ligações áreas internacional entre as quais se destaca a apresentação de teste RT-PCR, com resultado negativo feita por todos os passageiros, independentemente da idade” lê-se no documento.

O Governo salienta que esta medida visa a prevenção da propagação da pandemia da COVID-19 e a “melhoria da gestão do risco de infeção por SARS-CoV-2 nas viagens internacionais de passageiros”.

Com base nesta nova resolução, a apresentação dos resultados dos testes passa a ser obrigatória para todos os passageiros que saiam de Cabo Verde.