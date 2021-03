Associação Regional de Teqball de São Vicente quer promover a modalidade com implementação nas escolas secundárias

A Associação Regional de Teqball de São Vicente (ARTSV) está a promover a implementação da modalidade na ilha, com a entrega oficial de mesas de teqball, nas escolas secundárias da ilha, com o objetivo de “criar bases sólidas” para “promover a modalidade e privilegiar competições regionais, nacionais e internacionais”.

Em declarações ao Notícias do Norte, o presidente da Associação Regional de Teqball de São Vicente, Bértilo Fonseca, aclara que a implementação desta modalidade na ilha está a decorrer de forma “tranquila”, com a entrega de mesas da modalidade às escolas secundárias, que vêm respondendo de forma “positiva ao novo projeto”.

Tendo em conta tratar-se de uma nova modalidade no país, estreou-se no ano 2019 na ilha do Sal, por altura dos Jogos Africanos de Praia, onde Cabo Verde esteve representado, o presidente da ARTSV, refere que neste momento, procede-se a uma fase de apetrechamento das escolas secundárias da ilha, para depois passarem à realização de competições oficiais.

“Estamos a criar bases sólidas em primeiro lugar. Está modalidade é nova em Cabo Verde e em particular em Mindelo, pelo que existe muita curiosidade e em fase de familiarização” sustenta o mesmo.

Bértilo Fonseca revela que até ao momento não tem havido dificuldades, visto que a Associação de Teqball tem feito as coisas de forma programada, pelo que tudo está a ser “bem-sucedido”.

Nesta primeira fase da implementação da modalidade na ilha, o mesmo informou que a ARTSV recebeu 6 mesas e 6 bolas da Federação Internacional de Teqball. Foram contempladas a Escola Salesiana de Artes e Ofícios, Escola Portuguesa do Mindelo, Escola José Augusto Pinto, Escola Ludgero Lima, e ainda uma mesa para a Associação Regional de Teqball.

Neste momento, espera-se a confirmação de aceitação do projeto pela escola Jorge Barbosa, enquanto a Escola Técnica do Mindelo será contemplada na segunda fase.