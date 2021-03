Cabo Verde com mais 2 óbitos e 58 infetados nas últimas 24 horas

7/03/2021 20:17 - Modificado em 7/03/2021 20:17

O país registou este domingo, 07, mais duas mortes provocadas pela covid-19, todos registados na ilha de Santiago, elevando para 154 o total a nível nacional. O nosso país teve ainda 58 novos casos da doença.

De acordo com o Ministério da Saúde, dos dois óbitos na ilha de Santiago, um pertence ao concelho de São Domingos e outro ao concelho de Santa Cruz, passando a ilha a somar 109 mortes, enquanto o país atinge as 154 mortes provocadas pelo novo coronavírus, sendo 5 por outras causas.

A nível nacional foram ainda notificados mais 58 infetados pela covid-19, dos quais a ilha de Santiago com 34, sendo que 25 pertencem à cidade da Praia, 3 a São Domingos, 3 a Santa Catarina e 3 a São Miguel.

A ilha do Fogo teve mais 2 novos infetados, diagnosticados no concelho de São Filipe. São Vicente registou 11, Paul 1 e Ribeira Grande 1 pertencentes à ilha de Santo Antão. A ilha do Sal teve mais 3 novos infetados, Boa Vista 2 e a ilha de São Nicolau 4 (3 na Ribeira Brava e 1 em Tarrafal).

Ainda foram notificadas mais 18 altas nas últimas 24 horas, passando agora o país a ter 15.040 recuperados da doença.

O país tem ainda 575 casos ativos, 8 transferidos e 15.782 casos acumulados da covid-19.