Janira H. Almada propõe a construção de um “Cabo Verde para Todos” – c/vídeo

7/03/2021 17:05 - Modificado em 7/03/2021 17:05

A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, Janira Hopffer Almada, liderou neste domingo, em São Vicente, uma marcha desde Chã de Alecrim até Fonte Filipe, denominada “caminhada da construção de um Cabo Verde para Todos”.

Uma marcha que juntou militantes do partido na ilha. Para a líder do PAICV, é preciso um Cabo Verde para todos e não apenas para aqueles que estão próximos ao partido no poder. “Vê-se que os concursos são feitos sem transparência, as oportunidades sempre são para os mesmos grupos, aqueles próximos do partido do poder. Temos visto muito esbanjamento, luxo e desperdício e em contrapartida, temos uma população a passar grandes dificuldades. Com muito desemprego e famílias com falta de rendimento e a desigualdade social a aumentar em Cabo Verde.”

Janira Almada critica ainda os sectores sociais do país que no seu entender precisam ser objetos de uma política consistente. “Habitação, cinco anos depois, nenhum programa estruturante, um claro recuo no sistema de saúde, com dificuldades de acesso, dificuldades em consultas de especialidade. E no sector da educação, de forma abrangente, os jovens a passar grandes dificuldades e a vésperas das eleições o governo com objetivos, claramente eleitoralistas, projetos para tentar ludibriar os resultados”, acusa.