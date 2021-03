PM aponta como ambição sair da economia de base estatal para uma economia de base privada – c/vídeo

7/03/2021 16:53 - Modificado em 7/03/2021 16:53

Ulisses Correia e Silva falava durante a apresentação do livro “Ulisses, Governar Diferente”, de António Monteiro, resultante de uma conversa de vários meses entre o jornalista António Monteiro e o atual primeiro-ministro.

Sobre o título, “Ulisses Governar Diferente”, o chefe do executivo diz que “governar diferente é um grande risco”, admitindo que há sempre riscos de mudanças em tudo, de quebrar o “status quo” do país e de gerir ciclos políticos e que isso de governar diferente traz a perspetiva de fazer uma “boa gestão” dos ciclos políticos, mas com efeitos transformadores que exigem tempo.

“Nós governamos e gerimos com ciclos políticos e a gestão do tempo é a variável mais complexa. Tem efeitos e acções que você sabe à partida que para produzir efeitos estruturantes não precisam de cinco anos, precisam de 10, às vezes de 15. Mas é só assim que se fazem transformações”, elucidou.

Na linha daquilo que se propõe a obra, no estilo perguntas e respostas, feitas de forma espontânea. Todo o mérito deste trabalho tem a assinatura do jornalista António Monteiro, a compilação e edição de longas horas de conversas que se estenderam por cerca de dois anos. O livro traz um percurso inacabado, segundo Ulisses Correia e Silva justificando que, há histórias que terão continuação, desde a infância, há vida social, académica e política. “Transporta também convicções sobre a estratégia de governação de Cabo Verde, as reformas das quais acredito e o caminho a ser percorrido”.