Futebol: Termina esta sexta-feira prazo para inscrição de jogadores na plataforma FIFA Connect

5/03/2021 16:24 - Modificado em 5/03/2021 16:26

O prazo para a inscrição de jogadores na Plataforma FIFA Connect, que tinha sido alargado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol para que fosse possível a transferência de jogadores entre regiões desportivas, termina nesta sexta-feira.

Conforme a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), através de uma nota assinada pelo seu presidente Mário Semedo, esta tinha anunciado recentemente que este alargamento do prazo tinha por base o anúncio público de regiões desportivas dando conta que não haverá futebol nesta época 2020/21.

Atendendo a todas as circunstâncias e no “quadro de proteção do atleta, recomendada por instâncias internacionais que tutelam o futebol” a FCF, tinha estendido o prazo de transferências de jogadores e oficiais de clube de origem nessas regiões para outras regiões desportivas até às 23:59 do dia 05 de março.

De realçar que até ao momento as regiões desportivas de Santiago Sul, São Vicente e Maio são as únicas a confirmarem que não haverá campeonatos para esta época desportiva 2020/21.