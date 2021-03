Santo Antão. Deputados do PAICV consideram que governo falhou com a ilha

5/03/2021 16:05 - Modificado em 5/03/2021 16:05

O deputado do PAICV pelo círculo eleitoral de Santo Antão, Odailson Bandeira, após a última visita realizada pelos deputados do partido, garantiu que o Governo do MpD falhou com a ilha ao não realizar os compromissos assumidos com a mesma.

Os compromissos relacionados com o aeroporto, a segunda fase do porto e outros domínios como a agricultura, resolução da lixeira intermunicipal, o ensino superior e estradas não concluídas, são alguns dos pontos elencados pelo deputado eleito pelo círculo de Santo Antão, após um périplo de três dias pela ilha para contactos com as populações e as autoridades municipais.

Na ótica dos três eleitos nacionais por Santo Antão, através do porta-voz Odailson Bandeira, “face às expectativas criadas, após o leque de compromissos que o MpD e o seu Governo estabeleceram com a ilha de Santo Antão para este mandato, após esta última visita no terreno e aos três municípios da ilha, facilmente, conclui-se que este elenco governamental falhou redondamente” sustentou o deputado ao NN.

No entender do porta-voz dos deputados do PAICV, houve algumas promessas que ficaram para trás nomeadamente no sector da agricultura, educação, pescas, turismo, infraestruturas desportivas entre outros.

“Portanto, contrariamente ao que tem sido publicitado, o Governo do MpD e o Sr. Ulisses Correia e Silva não cumpriram com Santo Antão, nem de perto nem de longe, tendo em conta os compromissos assumidos” frisou.

A nível das estradas, Odailson Bandeira diz que na ilha há localidades que não foram contempladas, como são os casos de Caibros e Fontaínhas. Ainda assim reconhece que houve alguns ganhos mas muito aquém das promessas feitas pelo governo.