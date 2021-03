Legislativas/São Vicente: PAICV entrega no Tribunal lista encabeçada por Josina Freitas Fortes

5/03/2021 15:01 - Modificado em 5/03/2021 15:02

O Partido Africano para Independência de Cabo Verde (PAICV) entregou hoje a lista da candidatura, no Tribunal da Comarca, para o círculo eleitoral de São Vicente às eleições legislativas de 18 de abril, lista liderada por Josina Freitas Fortes.

Em declarações à imprensa, após a entrega do processo no tribunal, o mandatário da candidatura do PAICV, Graciano Nascimento, garante que o partido entregou uma lista jovem, com “forte participação das mulheres e da sociedade civil”, por isso diz entender se tratar de uma “lista ganhadora”.

Ressaltou que ela cumpre com a lei da paridade, e que o partido está a apresentar ao eleitorado um projeto de governação alternativa, que seja capaz de “resgatar o país”, e de “rapidamente resolver grande parte dos problemas que a governação atual criou ao país”.

“Vamos fazer uma campanha centrada no contacto com as pessoas, no respeito profundo das normas em vigor. Não deixaremos de falar com as pessoas e de explicar-lhes os nossos projetos de um Cabo Verde para todos” sustenta.

A lista de candidatos do PAICV às legislativas pelo círculo eleitoral de São Vicente é liderada por Josina Freitas Fortes, seguida por João do Carmo, Nelson Lopes, Luana Silva, António Sequeira Duarte, Elisabete dos Santos, Rui Oliveira Silva, Nádia Simone Cândido, Fredson do Rosário e Bruno Miguel Reis que ocupa o 10º posto.