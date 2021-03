Legislativas/São Vicente: MpD formaliza entrega de candidatura junto do Tribunal com “forte representação jovem”

5/03/2021 14:47 - Modificado em 5/03/2021 14:47

O Movimento para a Democracia (MpD) entregou no Tribunal da Comarca, na manhã desta sexta-feira, a sua lista de candidatos às próximas legislativas pelo círculo eleitoral de São Vicente, apostando num quadro de jovens com vista a uma nova vitória.

O mandatário da candidatura do MpD, Domingos Santos sustentou, na ocasião, que a lista do MpD na ilha é “forte e renovada, encabeçada por um jovem quadro natural de São Vicente, Paulo Rocha, e que tem vindo a fazer um excelente trabalho” enquanto ministro da Administração Interna.

O mesmo diz tratar-se de uma lista “bem representativa da realidade e diversidade da população de São Vicente, com o seu tecido social e com uma forte representação de jovens”, sendo a que a mesma respeita a lei da paridade com 55% de homens e 45% de mulheres.

“Trata-se de uma candidatura ganhadora porque o MpD tem obra feita em São Vicente. Conseguiu em apenas um mandato reverter a situação do marasmo que a ilha viveu durante os três mandatos da governação do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) e, por isso, vamos para as eleições com confiança na vitória, cientes do reconhecimento por parte do eleitorado de São Vicente da obra feita” afiançou.

A lista do MpD por São Vicente é encabeçada por Paulo Rocha, seguido de Mircéa Delgado, João Gomes, Maria Santos Trigueiros, Vander Gomes, Helena Fortes, Flávio Lima, Tânia Ferro, César Fortes e João de Deus Júnior que ocupa o 10º lugar.