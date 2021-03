Mais um alerta de tsunami na Nova Zelândia após sismo de magnitude 8,1

4/03/2021 23:14 - Modificado em 4/03/2021 23:14

Este é o terceiro e mais elevado abalo registado no espaço de 24 horas na Nova Zelândia.

© iStock

ANova Zelândia voltou a ser abalada por mais um sismo, o terceiro sismo no espaço de 24 horas e o mais poderoso. De acordo com o U.S. Geological Survey (USGS), o abalo ocorreu às 19h28 desta quinta-feira em Portugal Continental (8h28 de sexta-feira na Nova Zelândia) e teve uma magnitude de 8,1 na escala de Richter.

O epicentro do novo sismo foi registado ao largo das ilhas Kermadec e a uma profundidade de 19,4 quilómetros.

Por agora, não há informações de que este sismo tenha provocado vítimas ou danos.

Muitos dos habitantes na costa da ilha norte da Nova Zelândia receberam indicações para irem para terreno alto, tendo em conta a possibilidade de um tsunami, adianta o New Zealand Herald.

“As pessoas que vivem na costa, desde a Baía das Ilhas a Whangarei, de Matata a Tolaga Bay, e na ilha da Grande Barreira devem ir imediatamente para terreno elevado mais próximo, fora das zonas de evacuação de tsunami, ou o mais para o interior do território possível”, avisou a National Emergency Management Agency.

Centenas de residentes saíram das suas casas, dos locais de trabalho e das escolas para se deslocarem para as zonas mais elevadas.

O primeiro sismo reportado na manhã de quinta-feira na Nova Zelândia teve uma magnitude de 7,4 e o segundo, registado já durante a tarde, foi de uma magnitude de 7,3 na escala de Richter. Para além destes sismos, têm sido registadas diversas réplicas.

Por Notícias ao Minuto