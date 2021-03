Primeiro-ministro considera que a Covid-19 está controlada no país apesar de casos ativos

O primeiro-ministro considerou esta quinta-feira, em São Vicente, durante a visita ao Comando da 1ª Região Militar, que a covid-19 está controlada em Cabo Verde apesar de termos casos ativos e continuamos neste grande combate.

Ulisses Correia e Silva destacou o contributo das Forças Armadas de Cabo Verde na luta contra a propagação da doença. “Toda ação de prontidão, intervenção que tem sido desenvolvida no âmbito do combate à covid-19, desde da primeira hora, integrando o sistema da Proteção Civil”, adiantando que os números demonstram a força de intervenção.

Em realce destaca ainda o facto do Comando da 1ª Região Militar em São Vicente, num um comando onde, “temos presença de pessoas militares e com proximidades e termos esse número muito baixo de casos”, sendo que o local conta com zero casos ativos é, para Ulisses Correia e Silva demonstração de que as medidas de proteção foram bem implementadas e todo o trabalho feito no sentido de fazer uma boa intervenção no sistema nacional desde o estado de emergência até hoje, de tal forma que covid-19 está controlada em Cabo Verde apesar de termos casos ativos e continuarmos “neste grande combate”.

Exorta ainda a instituição castrense na “nobre missão” desempenhada no país. “Assumimos as FA como uma organização importante no Estado de Cabo Verde e temos cumprido”, afirma o PM, que aponta alguns “ganhos que estão expressos na maioria da condição militar”, como os recursos humanos, meios, infraestruturas e equipamentos, bem como a aprovação do Estatuto dos Militares e a melhoria do quadro remunerativo significativo e criação de condições para o ingresso de quadros permanentes de militares com formação, entre outros pontos.

