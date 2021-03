Tudo a postos para o Campeonato Regional de Natação

4/03/2021 21:29 - Modificado em 4/03/2021 21:29

A Associação Regional de Natação de São Vicente (ARNSV) aponta que, faltando menos de 48 horas para a realização da prova de natação de 5.000 metros, para escolha dos atletas que deverão representar São Vicente no campeonato nacional da modalidade em masculinos, já conta com um número razoável de atletas, faltando neste momento apenas a luz verde por parte do IMP.

De acordo com informações avançadas ao NN pelo vice-presidente da ARNSV, David Monteiro, a prova a ser realizado na manhã deste sábado, 06 de março, na praia da Laginha, já conta com sete atletas inscritos.

“Já é um bom número de atletas, tendo em conta que é uma prova competitiva e de resistência. Requer muita energia e concentração. Mas esperamos que mais atletas se inscrevam até ao final desta sexta-feira” sustenta.

Neste momento, o mesmo garante que em termos gerais “tudo está alinhado para que a prova seja realizada”, faltando somente receber a autorização por parte da Instituto Marítimo Portuário (IMP), mas que seguramente deverá ser concedida até ao final desta sexta-feira.

“Teremos equipas de apoio tanto em terra como no mar para segurança, acompanhamento e fiscalização da prova” vinca David Monteiro. Sobre a prova feminina o mesmo lamenta pela sua não realização, mas dá garantias que a ARNSV irá “continuar a incentivar e procurar atletas femininas para a natação” e que com o tempo certamente haverá provas em femininos.