Covid-19: Cabo Verde regista mais dois óbitos e 63 casos positivos nas últimas 24 horas

4/03/2021 19:36 - Modificado em 4/03/2021 19:36

Cabo Verde registou hoje mais dois óbitos e mais 63 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, num total de 953 amostras analisadas, informou hoje o Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Segundo dados do boletim epidemiológico, os dois óbitos ocorreram no concelho de São Miguel, que nos últimos três dias já registou quatro mortes, aumentando o total nacional para 151, sendo 5 por outras causas.

Já os novos casos foram diagnosticados na ilha de Santiago (18), São Vicente (17), São Nicolau (19), Sal (6), Fogo (1), Santo Antão (1) e Maio (1).

Na ilha de Santiago a cidade da Praia (06), Ribeira Grande (01), Santa Catarina (07), São Salvador do Mundo (01) e Santa Miguel (03).

Em São Nicolau os novos casos hoje diagnosticados são maioritariamente de Ribeira Brava, onde foram detetados 18 casos e um no concelho de Tarrafal.

O caso do Fogo foi registado em São Filipe, ao passo que o caso de Santo Antão foi diagnosticado no município do Paul.

Já os recuperados nas últimas 24 horas totalizam 38, aumentando para 14.959 as altas no país.

Com esta actualização o país passa a contabilizar 497 casos activos, 151 óbitos, cinco mortes por outras causas, oito transferidos, perfazendo um total de 15.621 casos positivos acumulados.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social continua a apelar às pessoas a cumprirem o distanciamento social, a usarem máscara e a praticarem a higienização das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da Covid-19.