SpaceX enviou para o Espaço mais 60 satélites Starlink

Com o Starship será possível enviar 400 satélites de cada vez.

ASpaceX foi bem-sucedida em descolar um novo foguetão Falcon 9 e colocar em órbita mais 60 satélites para a rede Starlink.

O projeto Starlink tem como objetivo levar Internet de alta velocidade para zonas rurais ou mais remotas, com a rede a ser composta atualmente por mais de mil destes satélites. No total, já foram feitos 20 lançamentos como parte do projeto Starlink, recorda o TechCrunch.

Até aqui cada Falcon 9 tem conseguido levar para Espaço 60 satélites de cada vez mas, assim que o foguetão Starship estiver pronto para missões comerciais, a SpaceX conseguirá colocar em órbita 400 satélites de cada vez. De recordar que a meta da SpaceX é criar uma rede com mais de 30 mil satélites.

A SpaceX completou esta madrugada um teste de altitude bem-sucedido com um protótipo do Starship e, ainda que tenha explodido pouco depois, conseguiu aterrá-lo com sucesso.

