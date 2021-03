Grupo de trabalhadores em S. Vicente concentra-se para apoiar manifestação dos sindicatos

4/03/2021 15:27 - Modificado em 4/03/2021 15:33

Um grupo de trabalhadores de São Vicente vai reunir-se no próximo sábado, 06, numa concentração na Praça Dom Luís, visando apoiar a manifestação dos sindicatos de Santiago, pelo não cumprimento das promessas do Governo.

Conforme informações avançadas hoje à imprensa por Manuel da Luz Conceição, porta-voz do grupo de trabalhadores, o objetivo passa pela reposição do poder de compra, a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos funcionários da Função Pública, aumento salarial de 5%, em 2021, criação de 45 mil postos de trabalho e ainda a revisão dos Estatutos da carreira médica, dos enfermeiros e técnicos de saúde.

O mesmo referiu que os trabalhadores estão a aguardar a resolução de pendentes em empresas como CV Airlines e a CV Handling e dos funcionários dos liceus, escolas secundárias, oficiais de Justiça e dos Registos do Notariado, professores, funcionários de secretarias da administração central e local.

“A luta é de todos os sindicatos. Esperamos que a nossa voz seja ouvida. Estamos à vontade para passar a mensagem e lutar pela reposição de todas irregularidades em todas as pendências” sustentou.

A concentração está marcada para as 10h00 deste sábado, na Praça Dom Luís, no Mindelo.