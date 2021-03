Holanda remove restrições aos voos de Cabo Verde

4/03/2021 14:02 - Modificado em 4/03/2021 14:03

O governo holandês removeu as restrições de voos provenientes de Cabo Verde, que estavam suspensos há um mês. A medida antes tomada, estava enquadrada na nova estratégia de combate à covid-19, especificamente de prevenção da entrada de novas variantes do vírus no país.

A proibição da entrada de passageiros de voos provenientes de Cabo Verde que vai ser levantada, explica o executivo holandês, será mediante regulamentações que irão consagrar os requisitos de quarentena por lei. As pessoas que chegam à Holanda devem apresentar resultados negativos no teste do coronavírus e entrar em quarentena por pelo menos cinco dias ou dez se não fizerem um segundo teste cinco dias após a chegada.

Já a proibição dos voos de passageiros da Grã-Bretanha, África do Sul e vários países da América do Sul será prorrogada até 1 de abril.

A proibição foi introduzida em 23 de janeiro num esforço para impedir que variantes mais virulentas do coronavírus se instalassem e deveria expirar a 4 de março.