São Vicente. Criança de 11 anos encontrada enforcada

4/03/2021 00:23 - Modificado em 4/03/2021 00:28

Foi encontrada enforcada na noite desta quarta-feira, 03, uma criança do sexo feminino, de 11 anos, na zona de Cruz João Évora. Tudo aponta que a mesma tenha cometido suicídio.

De acordo com informações recolhidas por este online no local, o alarme foi dado pela irmã mais velha, por volta das 21 horas, quando deparou com o cenário do corpo da irmã de apenas 11 no chão. A mesma chamou por socorro e foi auxiliada por pessoas que estavam por perto mas, os esforços para a reanimar revelaram-se infrutíferos.

Tudo aponta que a mesma tenha cometido suicídio, tendo sido encontrada, segundo testemunhas oculares, no chão e com um laço ao pescoço, ao lado de uma cadeira que se encontrava partida.

O corpo de bombeiros foi acionado para o local, mas nada puderam fazer para evitar mais esta trágica morte, que marcou, esta quarta-feira, a localidade de Cruz João Évora em particular e Mindelo no geral.

As informações recolhidas por nós no local são ainda escassas, sendo que as autoridades competentes que ocorreram ao local, estão a recolher mais informações para se saber, ao certo, o motivo desta morte, que deixou a comunidade envolta em muita dor e tristeza e à procura de explicações para este desfecho tão trágico de uma criança com apenas 11 anos de idade.

Conforme pudemos apurar o corpo foi levantado do local pelas autoridades competentes por volta das 23h40.