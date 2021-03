ADECO/Dia Mundial dos Direitos do Consumidor: “Combatendo a poluição por plástico”

3/03/2021 23:31 - Modificado em 3/03/2021 23:31

A ADECO anuncia a chegada do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, DMDC, no 15 de março, este ano, sob o lema “Combatendo a poluição por plástico”.

Nesse âmbito, a ADECO vai dedicar todo o mês de março à realização intensiva de atividades para informação, educação e sensibilização do consumidor, seguindo as diretrizes da Consumers International, CI, Federação Mundial de Associações de Consumidores.

Este ano, novamente, o foco das atividades comemorativas será sobre o consumo sustentável, enfatizando os 7Rs do Consumo Sustentável. O objetivo da campanha, conforme a associação é promover o consumo sustentável e reduzir os efeitos do consumo excessivo de plástico. “E isto dependerá muito da produção e soluções sustentáveis ao consumidor, por parte de empresas e governos”, exorta.

Paralelamente às causas ambientais promovidas a nível mundial neste mês, são abordadas necessidades particulares da ADECO que, a serem atendidas, irão melhorar o desempenho da associação e passam pela cedência de um edifício para instalação da sua sede, bem como a cedência de espaços para instalação das delegações por parte das autarquias, entre outras.