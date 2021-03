Janira H. Almada em São Vicente no âmbito da partilha da visão de “Um Cabo Verde para todos”

A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, está de visita à ilha de São Vicente de 3 a 7 do corrente mês.

Conforme comunicado, a líder do PAICV está na ilha na preparação das próximas eleições legislativas e no âmbito da socialização do projeto “Um Cabo Verde para Todos” e que esta deslocação será uma oportunidade para a candidata a primeira-ministra, nas eleições de 18 de Abril, manter contactos com categorias socioprofissionais e, também, com os candidatos às legislativas e a população sanvicentina, em diferentes bairros e localidades.

“De referir que, durante as campanhas eleitorais de 2016, o MpD prometeu, aos Sanvicentinos, investimentos avultados em projetos ligados ao mar, mais empregos dignos para os jovens, taxa zero para as micro, pequenas e médias empresas, melhoria das ligações marítimas e áreas com as restantes ilhas e com o mundo, bem como fazer da ilha uma referência mundial no turismo e na cultura”, aponta Janira que garante à população, perante o total incumprimento das promessas, e visando o PAICV reverter a situação.

Segundo Josina Freitas, cabeça de lista do partido na ilha, irá trabalhar para “a ilha ter mais investimentos decisivos no sector do mar, para criar novas oportunidades de emprego, formação e investimento nos sectores da cultura e do turismo, agarrando, bem firme, o novo mundo tecnológico que está à porta com o 5G”.