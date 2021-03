Associação Regional de Futebol da Boa Vista suspende campeonato devido a casos de covid-19

3/03/2021 21:21 - Modificado em 3/03/2021 21:21

Devido a alguns casos positivos de covid-19, diagnosticados a elementos de equipa técnica e jogadores de equipas da ilha, a Associação Regional de Futebol da Boa Vista (ARFBV), notificou esta quarta-feira, que decidiu suspender o campeonato por duas semanas.

De acordo com informações veiculadas pela ARFSBV, a suspensão do campeonato regional da 1ª Divisão por duas semanas deve-se ao facto de dois atletas de clubes terem acusado, esta quarta-feira, 03, positivos para o novo coronavírus.

A mesma fonte assegura que a suspensão visa “salvaguardar a saúde de todos os dirigentes e jogadores” até que seja possível a retoma da competição que caminhava para a sua quarta jornada.

De realçar que disputadas três jornadas, o Sal Rei segue no primeiro lugar da tabela com 9 pontos, seguido do Sporting com 7 pontos, Académica e África Show com 3 pontos cada. Juventude, Sanjoanense e Desportivo somam 1 ponto cada.