Covid-19: Cabo Verde regista mais dois óbitos e 75 novas infeções nas últimas 24 horas

3/03/2021 19:59 - Modificado em 3/03/2021 19:59

Cabo Verde registou hoje mais dois óbitos e 75 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, num total de 739 amostras analisadas, informou o Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Segundo dados do boletim epidemiológico, os dois óbitos ocorreram nas ilhas de Santiago e do Fogo. Um dos óbitos foi registado no concelho de São Miguel em Santiago e o outro em São Filipe do Fogo. O nosso país contabiliza neste momento 150 mortes provocadas pela covid-19.

Das amostras analisadas, a ilha de Santiago surge à cabeça com 43 novos infetados, sendo a Praia (28), Santa Catarina (06), São Salvador do Mundo (01), São Miguel (01), Santa Cruz (01), São Lourenço dos Órgãos (01) e Ribeira Grande de Santiago (05).

A ilha de Santiago tem agora 300 casos ativos de covid-19, sendo a maioria na cidade da Praia com 220 casos, seguido da Ribeira Grande com 26, Santa Catarina com 21 e São Miguel com 16, os concelhos com mais casos ativos na ilha.

A ilha de São Nicolau reportou 20 novos casos, registados todos no concelho da Ribeira Brava, que passa a ter agora 66 casos ativos da doença. A ilha tem neste momento 76 casos ativos.

São Vicente e Sal registaram quatro casos cada, sendo que a ilha de São Vicente tem 32 ativos e o Sal 21.

O Fogo (São Filipe) contabilizou mais 2 novos casos, assim como a ilha da Boa Vista. O Fogo tem 10 casos ativos, ao passo que a Boa Vista passa a ter 27 casos ativos da doença.

Nas últimas 24 houve ainda o registo de 23 recuperados, passando o país a ter 14.921 recuperados da covid-19.

Com esta atualização o país passa a contabilizar 474 casos ativos, 150 óbitos, 5 mortes por outras causas, oito transferidos, perfazendo um total acumulado de 15.558 casos positivos.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social continua a apelar às pessoas a cumprirem o distanciamento social, a usarem máscara e a praticarem a higienização das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da covid-19.