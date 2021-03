Qualificação CAN’2021: Cabo Verde defronta Camarões no dia 26 e Moçambique no dia 30 de março

3/03/2021 15:48 - Modificado em 3/03/2021 15:48

Foto: FCF

Os dois últimos jogos de qualificação da seleção cabo-verdiana de futebol, para o Campeonato Africano das Nações (CAN’2021), com Camarões e Moçambique, foram agendados para 26 e 30 de Março.

Está assim definido pela Confederação Africana de Futebol (CAF), as datas dos dois jogos em que a seleção nacional de Cabo Verde disputará as últimas duas jornadas de qualificação para o CAN que será disputado em 2022, nos Camarões.

O estágio da seleção nacional vai de 21 a 31 de março, com início na cidade da Praia e término na cidade Maputo, em Moçambique.

No dia 26 de Março, uma sexta-feira, a seleção recebe no Estádio Nacional, na cidade da Praia, os Camarões, com partida marcada para as 15h00. Jogo da quinta jornada do Grupo F.

Já no dia 30 de Março, uma terça-feira, os Tubarões Azuis jogam em Moçambique, no Estádio Nacional do Zimpeto, de relvado natural, a partida da sexta e última jornada de qualificação do CAN’2021, com o jogo a começar as 18h00 (horário CV).

Camarões, já qualificado na qualidade do país anfitrião do CAN’2021, comanda o grupo com 10 pontos, seguido de Moçambique e Cabo Verde com quatro pontos cada, ao passo que Ruanda soma dois pontos, fruto de dois empates frente à seleção cabo-verdiana.