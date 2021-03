Jogadores inscritos nos clubes de São Vicente podem ser transferidos até 05 de março

3/03/2021 15:22 - Modificado em 3/03/2021 15:22

A Federação Cabo-verdiana de Futebol determinou que a transferência de jogadores de regiões desportivas em que não haverá campeonato regional de futebol para esta época decorre até a próxima sexta-feira, 05, de Março. Isto é, entram neste lote os jogadores dos clubes de São Vicente, região onde foi confirmado ontem a não retoma no futebol.

A decisão, conforme a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), através de uma nota assinada pelo seu presidente Mário Semedo, surgiu na sequência do anúncio público de regiões desportivas dando conta que não haverá futebol nesta época 2020/21.

“Tendo em conta que é dever da FCF proteger o jogador e oficial, abrangidos por esta decisão e que deverá ser garantida através da inscrição na Plataforma Cabo Verde FootballConnect, possibilitando, querendo, a transferência para outras regiões desportivas onde possam efetivamente exercer a prática desportiva” elucidou a FCF.

A mesma fonte garantiu que tomou ainda em consideração que nessas regiões desportivas “existem vários jogadores de outras ilhas que foram recrutados e inscritos por clubes locais antes dessa decisão”, como também jogadores dessas regiões que desejam transferir-se para ilhas onde haja Campeonato Regional.

Atendendo a essas circunstâncias e no “quadro de proteção do atleta, recomendada por instâncias internacionais que tutelam o futebol” a FCF, estendeu o prazo de transferências de jogadores e oficiais de clube de origem nessas regiões para outras regiões desportivas até às 23:59 do dia 05 de março.

Para as regiões cujas provas ainda não se iniciaram, o prazo é estendido até 48 horas antes do início das provas por eles programados, considerou o líder federativo.

De realçar que até ao momento as regiões desportivas de Santiago Sul, São Vicente e Maio são as únicas a confirmarem que não haverá campeonatos para esta época desportiva 2020/21.

Os campeonatos do Sal, Santiago Norte e Boa Vista já deram o pontapé de saída oficial para a nova época, enquanto as regiões desportivas de Santo Antão Norte, Santo Antão Sul, São Nicolau, Brava e Fogo perspetivam arrancar no decorrer deste mês os campeonatos regionais.