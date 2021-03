Milhares de vacinas falsas apreendidas na África do Sul e China

3/03/2021 13:58 - Modificado em 3/03/2021 13:58

A Interpol, organização policial de combate a crimes internacionais, anunciou hoje que as autoridades sul-africanas e chinesas apreenderam milhares de vacinas falsas contra a covid-19 nos seus países, tendo feito pelo menos 85 detenções.

© Reuters

Na África do Sul, as autoridades apreenderam 2.400 doses, num armazém na cidade de Germiston, na província de Gauteng, onde também confiscaram uma grande quantidade de máscaras de proteção individual, tendo detido três cidadãos chineses e um da Zâmbia.

Na China, a polícia desmantelou uma rede criminosa que vendia vacinas falsas, tendo detido 80 pessoas suspeitas e apreendido mais de três mil doses das vacinas.

Para Jürgen Stock, secretário-geral da Interpol, com sede em Lyon (sudeste da França), estas operações são apenas “a ponta do iceberg” do problema das vacinas falsificadas.

Num comunicado, o secretário-geral desta organização policial internacional explicou que as investigações continuam paralelamente às detenções na África do Sul e na China, esclarecendo que tem recebido “denúncias sobre a distribuição de vacinas falsas e tentativas de fraude na área da saúde, em particular em lares de idosos”.

Por Lusa